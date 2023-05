Teo Gutiérrez define su futuro: revelan viaje que podría terminar de sentenciar un esperado regreso

Mientras los cuadrangulares siguen su curso camino a la segunda fecha, los equipos eliminados de la Liga Betplay empezaron a mover sus fichas pensando en el segundo semestre.

Atlético Bucaramanga, por ejemplo, planea hacer una ‘barrida’ en la que salió como principal afectado el delantero Teófilo Gutiérrez. Esta semana, el barranquillero confirmó que no prolongará su estadía en el cuadro leopardo y desde ya estudia opciones para continuar su carrera lejos de la capital santandereana.

A Teófilo le encantaría regresar al Junior de Barranquilla y allí terminar su carrera, pero esa opción por ahora no hace parte de la realidad, pues le cerraron la puerta en enero por la llegada de Juan Fernando Quintero y, a menos que el ‘10′ salga en este mercado, no tendría lugar, como lo confirmó el propio Fuad Char.

Teo Gutiérrez no está en los planes del Bucaramanga. - Foto: DIMAYOR

Bajo ese panorama, al de La Chinita le queda otro equipo en el que fue campeón de la Liga Betplay y que lo recibiría con los brazos abiertos en un momento difícil deportiva y económicamente.

Durante los últimos días ha salido a la luz el rumor sobre un interés del Deportivo Cali para repatriar a Teo, aunque depende de encontrar posturas y limar las asperezas por las que finalizaron su vínculo en diciembre del año pasado.

Aún sin saber si han entablado conversaciones en el sentido de un regreso, se confirmó este jueves que el delantero de 37 años estará de viaje en la ciudad de Cali, donde dejó buenos amigos en su paso por el cuadro azucarero.

El Corrillo de Mao asegura que este traslado a la capital del Valle del Cauca está enfocado en conversar con la dirigencia. “Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio llegará a Santiago de Cali de hoy a mañana para tratar de concretar su retorno al Deportivo Cali”, informó el medio radial de esa zona del país.

Teófilo Gutiérrez fue campeón con el Cali en diciembre de 2021. - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Teo, sin una respuesta clara

De momento lo único que está claro es que la despedida del Bucaramanga no se pudo evitar, aún cuando la junta directiva hizo un último intento por retenerlo antes del final del campeonato local, en el que acabaron en la casilla 15 con 20 puntos.

“La verdad que es una ciudad muy bonita, un club que me abrió las puertas, lastimosamente no pude dar la mejor versión mía y de todo el equipo en general, ya el balance lo hará cada uno en su entorno y como institución tienen buen plantel con grandes jugadores, esperemos que puedan sacar ese potencial”, dijo el jugador en Zona Libre de Humo.

Cuando le preguntaron sobre su futuro, decidió regatear la pregunta diciendo que se encuentra de ‘relax’ mientras acaba el primer semestre. “Siempre hay especulaciones y estoy descansando con mi familia, esperando ver qué proyecto nuevo, ojalá sea en una institución que tenga en su proyecto deportivo ganar cosas importantes, construir algo lindo”, sentenció.

Teo fue vital para la décima estrella del cuadro azucarero. - Foto: Prensa Dimayor

En un principio declaró su amor por el Junior, al que no olvida a pesar de los dos años que ya lleva fuera, pero después dejó abierta la posibilidad de volver al Deportivo Cali. “Cali siempre es algo especial por su gente, por su hinchada, porque me abrió la puerta ganamos un título para la gente y para esa gran institución, uno también tiene que ser consciente cuando las cosas no están bien económicamente y entender la posición de los dirigentes, y creo que ha sido un año muy difícil para el Cali”, dijo.

Para Teófilo “lo más importante es el proyecto deportivo que tenga el equipo y de lo que se quiere hacer, uno siempre está para aportar en todo sentido. Siempre tengo la voluntad por lo que hago y el amor por lo que me hace feliz, que es jugar al fútbol, siempre está en mi disposición para todo”.