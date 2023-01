Fuad Char, dueño del Junior, revela por qué descartó a Teo Gutiérrez: ‘culpa’ de Juanfer Quintero

Junior fue uno de los grandes protagonistas en el presente mercado de pases del fútbol colombiano. El regreso de Juan Fernando Quintero impactó en el resto de equipos de la Liga Betplay y además impulsó la venta de abonos que ya superó la cifra de 20 mil.

Pero a un gran sector de la hinchada le quedó faltando otro jugador más, Teófilo Gutiérrez, que se encuentra libre y aún no consigue equipo a pesar de los rumores que lo relacionaban con el Unión Magdalena, el acérrimo rival de los junioristas en la región.

Fuad Char, máximo accionista del cuadro rojiblanco, aceptó en una entrevista con El Heraldo que fue él mismo el encargado de bajarle el pulgar, pero por una razón en especial. “Si no se hubiese presentado lo de Juanfer, lo hubiese traído. El técnico lo aceptaba, pero ya con Juanfer y con el equipo que hemos armado, ya está bueno”, aseguró.

Fuad Char en la presentación de Juan Fernando Quintero como jugador de Junior - Foto: AFP/Jesus RICO

Eso sí, el empresario no negó que tuvo sus desencuentros con Teo antes de su salida en 2021. “Teo tuvo muchos problemas con compañeros. El día que íbamos a jugar a Chile, con Coquimbo, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Teo lideró una especie de huelga discutiendo los premios y otras cosas, pero yo estuve a punto de traerlo”, apuntó.

Sobre esa situación en Sudamericana, Fuad puntualiza que los jugadores “estaban tratando de aprovechar la situación, que hubo problemas. Tuvimos medio equipo con covid. No sé. Fueron temas de esa naturaleza que pasaron en ese momento. Yo fui al estadio, el equipo estaba ahí porque se iba al aeropuerto a viajar en un chárter”.

“Teo fue el vocero de la situación, no era él sólo, estaban Mera, Viáfara, Hinestroza, todos estaban”, agregó. A pesar de eso, pensó que era buena idea escuchar el clamor de los hinchas por su regreso en este 2023. “Yo lo iba a traer. Si no se hubiera hecho lo de Juan Fernando Quintero lo hubiera traído. Nos hacía falta un jugador de esas características, no lo teníamos”, sentenció.

Teófilo Gutiérrez es uno de los máximos ídolos en la historia de Junior - Foto: Getty Images/Daniel Munoz/VIEW press

De esta manera se desmiente que haya sido el técnico Arturo Reyes el que haya descartado el regreso de Teófilo y el propio directivo se adjudica que era uno o el otro, no los dos. Char, de paso, opinó sobre la posibilidad de verlo con la camiseta de Unión, negocio que también fue descartado por los samarios. “Él quiere seguir jugando, de pronto el año entrante lo traemos”, lanzó.

Al margen de no tener a Teo en sus filas, el máximo accionista considera que tienen equipo para competir en Colombia. “Nosotros siempre estamos interesados en tener un equipo competitivo. Siempre queremos producirle a la afición una noticia agradable, como la noticia esta de ‘Juanfer’, que ha sido agradable para la gente, sobre todo como terminamos el torneo pasado. Había que hacer algo de esa naturaleza, de esa forma”, dijo.

Juan Fernando Quintero, jugador del Junior de Barranquilla, durante su presentación en el Metropolitano - Foto: Twitter: @fifaworldcup_es

Pero sabe que no es suficiente para ser protagonista a nivel internacional y de paso mando una pulla a los dirigentes del fútbol colombiano. “Yo conozco nuestras limitaciones. Mientras recibamos 500,000 dólares al año y los brasileños 200 millones y los argentinos 100 millones, siempre va a ser de ellos el torneo”, explicó.

Para Fuad lo más importante es que los hinchas se sientan orgullosos del equipo y, de esa manera, asistan al Metropolitano masivamente. “El tema de Juan Fernando Quintero es porque la gente quería que lo trajéramos, aunque esté por encima de los salarios que uno puede pagar”, dijo justo después de haber dejado la puerta abierta al regreso de Jarlan Barrera, que ha sido declarado ‘enemigo público’ de la afición por sus últimos gestos desde que está en Atlético Nacional.