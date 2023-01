Colombia provocó ‘sismo’ en Argentina: Javier Mascherano anunció drástica decisión

Quedaron definidos los clasificados al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 que arrancará este martes 31 de enero con todas las selecciones en acción, pero ahora en Bogotá, sede de la fase definitiva. Uruguay, Chile y Ecuador avanzaron por el grupo B, mientras que Brasil, Paraguay y Colombia lo hicieron en la zona A.

El último cupo en definirse fue justamente el del anfitrión, que necesitaba mínimo empatar con Argentina para seguir en competencia. La Tricolor no lució de la mejor manera, sin embargo, le alcanzó para vencer a la albiceleste gracias a un insólito gol en el tramo final del compromiso disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Juan David Fuentes se descolgó por la derecha, enganchó hacia el centro y sacó un remate dirigido hacia la ubicación del portero Herrera, que, en un movimiento desafortunado, dejó pasar la pelota por debajo de sus piernas y permitió que Colombia se adelantara sin hacer muchos méritos para conseguir los tres puntos.

Juan David Fuentes se besó la camiseta tras el gol ante Argentina - Foto: AP

Esta derrota provocó que en Argentina llenaran de críticas el trabajo del técnico Javier Mascherano, designado hace poco para liderar una selección en la que la mayoría de jugadores ya ha tenido experiencia en primera división. El ‘jefecito’ intentó encaminar la clasificación en los últimos dos partidos, pero apenas logró cerrar el balance con 3 derrotas y una sola victoria ante Perú (1-0), la ‘cenicienta’ del grupo A.

Luego del error de su guardameta, Mascherano se llevó las manos al rostro, sabiendo que no podría cambiar el destino de una eliminación que golpea fuerte en el seno del actual campeón del mundo en Qatar 2022. Tras el pitazo final, el exjugador del Barcelona ingresó al campo e intentó consolar a sus dirigidos, llevándolos hacia el túnel de vestuarios mientras los colombianos celebraban a rabiar con la afición que colmó las tribunas en busca de la clasificación.

Javier Mascherano fue jugador del Barcelona, West Ham, Liverpool, entre otros - Foto: AP

El vestuario argentino se sumió en un silencio sepulcral que quedó demostrado al salir de regreso al hotel, donde alistarán maletas para regresar a su país mucho antes de lo que tenían presupuestado. Mascherano atendió a los medios de comunicación en zona mixta y allí deslizó que probablemente deje el cargo al frente de la selección Sub-20.

“No hay demasiado que pensar, más que nada quiero agradecerles a todos”, arrancó con un gesto de decepción en su rostro. “Al presidente de la AFA por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano con los jugadores, los hemos molestado mucho. No hay mucho que decir, no hay excusas”, lanzó.

El delantero Alejo Veliz, en llanto tras la eliminación de Argentina - Foto: AP

‘Masche’ aseguró que no cree que vaya a continuar al frente de la albiceleste, pero primero debe sentarse a hablar con Claudio Tapia, presidente de la federación argentina. “Lo mejor es ahora poder volver a Argentina, estar tranquilo. Muy agradecido por la oportunidad. He fallado y tengo que reconocerlo. Seguramente hablaré con él. Tengo una relación espectacular con el presidente y con todos”, señaló.

Y es que Argentina no se despedía del Sudamericano Sub-20 en fase de grupos desde 2013, mismo año en el que, curiosamente, Colombia se quedó con el título liderado por un excelso Juan Fernando Quintero y otros nombres aún vigentes como Miguel Ángel Borja, Jhon Córdoba, Sebastián Pérez, Felipe Aguilar y Helibelton Palacios, entre otros.

“No hay mucho que decir. Lamentarlo por los chicos, por no haberlos podido ayudar. Es una generación de futbolistas increíble y está claro que el que fallé fui yo al no poder transmitirles confianza y tranquilidad para que puedan jugar como saben, como me demostraron durante todo el proceso”, cerró Mascherano, antes de dirigirse al bus, cabizbajo y sabiendo que ha fallado en su primera experiencia como entrenador luego del retiro.