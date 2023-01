Planean cambiar regla de los penales por culpa del ‘Dibu’ Martínez; sería una decisión histórica

Si hay algo que hizo famoso a Emiliano Martínez antes del Mundial de Qatar 2022 fue aquella tanda de penales ante Colombia en la Copa América 2021. La Tricolor venía con el golpe anímico de haber empatado gracias al golazo de Luis Díaz y tenía la gran oportunidad de eliminar a uno de los dos favoritos, pero el ‘Dibu’ apareció para convertirse en el héroe de la noche.

Cada vez que uno de los cobradores colombianos se acercaba, el arquero de la albiceleste empezaba a decirles cosas para ponerlos nerviosos, provocando que Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona fallaran su disparo. Ese fue el punto de quiebre para que Argentina clasificara a la final y luego la ganara venciendo a Brasil con aquel recordado gol de Ángel Di María picándola por encima de Alisson.

Un año y medio después, ya en Qatar 2022, Martínez apareció nuevamente para aplicar su estrategia a la perfección y hacer que los cobradores de Países Bajos perdieran la tanda de cuartos de final. En la final, con todo empatado 3-3, la aplicó con la complicidad del árbitro y le hizo la vida imposible tanto a Tchouameni como a Coman, los dos que fallaron por el conjunto galo.

Montiel marcó y todo fue alegría en Argentina, donde siguen alabando las cualidades de su portero para atajar y para trabajar mentalmente a los rivales en situaciones extremas como un cobro desde los 12 pasos en la Copa América o en el Mundial.

Emiliano Martínez atajando un cobro de Virgil Van Dijk en los cuartos de final de Qatar 2022 - Foto: REUTERS

¿Cambian las reglas para los arqueros?

Pero la gran cualidad del ‘Dibu’ podría tener los días contados si la International Football Association Board (Ifab), encargada de las reglas del fútbol, aprueba la regla que tienen en mente para impedir que los arqueros hablen con sus rivales antes de un cobro de penal.

Cabe recordar que suelen ser los árbitros los que sirven de mediadores en esta situación, pero no hay ninguna regla aprobada que les permita sacar tarjetas amarillas o rojas porque un portero pone nervioso a su adversario. El diario The Sun asegura que fueron justamente los comportamientos del argentino los que llevaron a estudiar un “cambio importante en las reglas de penales para la próxima temporada”.

“La Ifab acordó la semana pasada que no se debe permitir que los porteros retrasen los penaltis o distraigan injustamente al pateador”, agrega el diario inglés al respecto de esta decisión que ha caído bastante mal entre los argentinos.

Emiliano Martínez celebrando el fallo de Kingsley Coman en la final del Mundial Qatar 2022. - Foto: REUTERS

Lo cierto es que la posible aprobación de esta regla no solo afectaría al ‘Dibu’ sino a otros arqueros que lo suelen aplicar en todo el mundo. Por ejemplo, en Colombia, Sebastián Viera es uno de los guardametas más experimentados y también ha tenido episodios en los que juega con el nerviosismo de sus rivales para evitar que tengan confianza antes del cobro.

El francés Hugo Lloris, por su parte, se niega a hacer algo así y lo dijo en tono de crítica después de la final del Mundial. “Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco”, le confesó a L’Equipe.

Iker Casillas, en cambio, mostró su apoyo tanto al ‘Dibu’ como a este tipo de ‘jugadas’ para ser más efectivo en los penales. “Cada uno se busca sus artimañas para poner nervioso al otro. Todo lo que esté permitido y se pueda hacer, pues hay que ser más listo que el otro. Al final lo que quieres tú es conseguir el título, sea como sea”, dijo el portero ibérico en defensa de su colega.