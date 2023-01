Iker Casillas lanza inesperada defensa a favor del ‘Dibu’ Martínez por sus gestos en el Mundial de Qatar

El español, campeón del mundo en 2010, no dejó pasar por alto la actuación del argentino en Qatar 2022.

El arquero argentino, Emiliano Martínez, ha sido blanco constante de críticas por sus acciones dentro de la cancha y por fuera de ella hacia sus rivales. El golero que se hizo famoso por intimidar en la pasada Copa América 2021 a los jugadores de la Selección Colombia, hizo de las suyas en el Mundial de Qatar, donde tuvo varios encontrones con jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Sumado a esto, sus polémicos gestos en la celebración de los premios a los mejores jugadores del Mundial, generaron más revuelo y reproche en su contra. La acción más crítica fue cuando se le entregó el galardón “Guante de Oro”, tras ser el mejor portero del torneo. Al recibirlo, Martínez miró a las pantallas del estadio y mandó la distinción a sus partes genitales.

Emiliano Martínez y su polémico gesto. - Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tras esto, Martínez fue blanco de críticas en todo el mundo por parte de referentes del deporte. Incluso, desde Francia, su rival en la final del Mundial de Qatar pidieron que se le quitara el premio por lo bochornoso que fue en dicha celebración.

Sumado a esto, entrenadores icónicos como Fabio Capello, lo insultaron, pues sus acciones no eran ejemplo de un campeón del mundo. “Es un tonto, un estúpido”, dijo el italiano.

Ahora bien, más allá de los comentarios de gente externa al duelo de Lusail del pasado 18 de diciembre, en los últimos días, uno de los protagonistas directos, como lo fue el portero de Francia, Hugo Lloris, arremetió severamente contra el golero argentino días después del Mundial.

Sin escatimar, el golero galo habló sobre las ‘mañas’ que tiene Martínez para intimidar a su rival, algo que sin duda alguna, no va con él. : “Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo”, dijo el golero en contra del argentino.

El arquero argentino Emiliano Martínez celebra tras tapar el penal del francés Kingsley Coman, en la tanda que definió la final de la Copa del Mundo - Foto: AP

Casillas lo defiende

Ahora bien, más allá de los miles de comentarios en su contra, uno de los campeones del mundo, como Iker Casilla, salió en su defensa y vio como algo normal lo hecho por Martínez bajo los tres palos. “Cada uno se busca sus artimañas para poner nervioso al otro. Todo lo que esté permitido y se pueda hacer, pues hay que ser más listo que el otro. Al final lo que quieres tú es conseguir el título, sea como sea”, dijo el portero ibérico.

Iker, incluso aprovechó el momento para exaltar la gran atajada de Martínez en el último minuto al delantero Kolo Muani. “Eh… son diferentes. De hecho, la reacción que tiene El Dibu es de muy poco espacio y tiempo porque la jugada viene muy rápida, pero evidentemente las dos son importantes. Yo tengo más tiempo para poder pensar (en la jugada de Robben), pero aun así te da igual. Yo creo que las dos fueron importantes y decisivas”.

Por su parte, desde Argentina, el exfutbolista Hugo Gatti también exaltó el nivel de Martínez en el Mundial, asegurando que fue más importante que Messi. Gatti fue enfático en decir que el mejor del torneo fue Emiliano Martínez, arquero que tuvo impresionantes actuaciones que incluso salvaron a Argentina de perder el título con Francia.

En el programa El Chiringuito, el que fue ídolo de Boca Juniors fue consultado por Josep Pedrerol: “¿Quién fue más importante: Messi o el portero?”. La respuesta fue contundente por parte del argentino: “el portero”.

“Tapó una pelota fundamental, se ganó en los penales. Fue el jugador más decisivo”, argumentó la leyenda argentina sobre el golero del Aston Villa que también criticó por lo hecho en la final con Francia. “Durante el partido no agarró una pelota, si todas las que iban al arco eran gol. Pero cuando tuvo que aparecer en los minutos finales, apareció”.