¿Teófilo Gutiérrez tiene definido su futuro? Los rumores que apuntan al delantero

Tras su salida del Atlético Bucaramanga, el delantero Teófilo Gutiérrez ha sonado para distintos equipos del fútbol profesional colombiano. Clubes como Junior, Deportivo Cali y Unión Magdalena han consultado por el delantero que se encuentra como agente libre y con deseo de seguir jugando.

El primero y más cercano fue el Junior de Barranquilla, sin embargo, desde la parte técnica del club encabezada por el ‘Bolillo’ Gómez, se le cerró por completo la puerta al ídolo de este club. “A Teo lo amamos siempre. Es un hombre que nos dio mucha gloria en el fútbol”, señaló el técnico en su momento.

El de La Chinita ha dicho abiertamente que le encantaría regresar a su casa, pero en entrenador no piensa lo mismo. “En este momento estamos en otras opciones”, sentenció Gómez en declaraciones recogidas por El Ámbito.

El 'Mudo' saludando a Teo Gutiérrez en su primer entrenamiento con Junior a principios de 2018 - Foto: Oficial @JuniorClubSA

Por otro lado, Teo volvió a sonar para el Deportivo Cali, club donde tuvo una gran época en la que se consagró campeón pero salió por la puerta de atrás debido a problemas con el técnico Mayer Candelo.

De nuevo el delantero quedó descartado, pues sus altas pretensiones económicas no se acomodaban a la situación del Cali que hace unos meses se encuentra en crisis económica.

Teófilo Gutiérrez salió el semestre pasado del Deportivo Cali - Foto: Getty Images

Ahora, en las últimas horas, el programa Vbar de Caracol Radio afirmó que Teo estaría muy cerca de llegar al Unión Magdalena. La noticia generó revuelo inmenso, tanto así que desde el propio club aseguraron que el delantero no estaba dentro de sus planes para el próximo semestre.

Vale recordar que Teo había sonado el semestre anterior para este equipo, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen termino debido a los lujos que pedía el jugador.

Según informó en su momento el periodista José Hugo Illera en el programa Junior A Un Click, el ídolo del equipo tiburón también les pidió a los directivos samarios tener un terreno en Santa Marta para poder construir al frente del mar y, además, tener a su disposición uno de los yates personales y el helicóptero que le pertenece a la familia Dávila, la cual es la dueña del Unión Magdalena.

Teo remata un balón en el partido frente a Alianza Petrolera - Foto: DIMAYOR

Al ser consultado por los pedidos de ‘estrellita’, Teo no escatimó en decir que “ya si me lo querían dar, yo lo recibía. Tengo grandes amigos allá y bueno, hicieron todo lo posible para que yo fuera al Unión”, dijo de entrada.

Sin embargo, en medio de su humor sarcástico, el atacante aseguró que le “daba risa lo que decían algunos colegas tuyos y siempre me da risa, pero bueno, disfruto la vida como es, muy feliz gracias a Dios por todo lo que me ha dado el fútbol y que he ganado todo. He ganado todo y eso me hace feliz cada día, y el recibimiento de la gente a donde voy es muy especial”.

Por el momento, Teo se encuentra como agente libre para negociar con cualquier club de cara a la siguiente temporada. El delantero viene de vestir los colores del Bucaramanga, club donde no tuvo mucha continuidad y además se vio involucrado en problemas dentro del camerino leopardo.