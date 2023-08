Tottenham le enseña la puerta de salida a Dávinson Sánchez: prepara fichaje bomba

Dávinson jugó 45 minutos y se mostró nuevamente inseguro, por lo que no fue tenido en cuenta en los amistosos contra Lion City y Shakhtar.

El nuevo refuerzo del Tottenham

¿Quién es Micky van de Ven?

Con 22 años, su carrera comenzó en el no tan conocido Volendam, con el que debutó como profesional en 2019. Con este equipo neerlandés disputó 45 encuentros y después fue adquirido por el Wolfsburgo, que pagó poco más de 4 millones de euros.

El futuro de Dávinson Sánchez

No obstante, el caucano habría dicho que no, puesto que quiere esperar por una oferta de una liga de mayor nivel, sobre todo porque es posible que los elencos rusos no participen en torneos de la Uefa.