Tristeza en París: Roland Garros anuncia el retiro de Novak Djokovic y revela la razón

“Estas últimas semanas, he tenido una pequeña molestia en la rodilla derecha, nada que ver con una lesión preocupante. He jugado torneos así y no ha pasado nada hasta hoy. Pero en el tercer juego del segundo set, me resbalé y eso afectó mi rodilla”, explicó en rueda de prensa tras su sufrido triunfo en el Court Philippe Chatrier.

“Empecé a sentir dolor y pedí al fisio que hiciera algo. Eso me desestabilizó completamente durante dos sets o dos sets y medio. No quería entrar en intercambios largos. Cada vez que (Cerúndolo) me hacía una dejada o un cambio de dirección brusco, me dolía. Me dieron tratamiento y, después del final del tercer set, pedí todavía más”, detalló.