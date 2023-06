Un colombiano le cerró la puerta a Roger Martínez para llegar a Boca Juniors, ¿por qué?

Roger Martínez es uno de los futbolistas colombianos con más mercado en la actualidad, ya que en las próximas horas quedará libre del Club América de México, tras cinco años.

Martínez decidió no renovar con el elenco mexicano y por ende desde el primero de julio podrá firmar con cualquier equipo que lo seduzca.

Entre los interesados estaba Boca Juniors, equipo argentino que siempre ha tenido una predilección por el cartagenero de 29 años. Incluso, el vicepresidente, Juan Román Riquelme, lo ha manifestado más de una vez.

Roger Martínez ganó tres títulos con el América. - Foto: Getty Images/Mauricio Salas/Jam Media

Sobre ese deseo de Riquelme, Martínez se había pronunciado en el medio mexicano AM, afirmando que “yo soy un agradecido con Boca y con Román, que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”.

No podrá llegar a Boca

Sin embargo, el futuro del delantero colombiano, que también pasó por el Villarreal, de España, parece que no estará en el ‘Xeneize’.

TyC Sports dejó conocer que hay un gran motivo para que Roger no pueda sumarse al plantel de Boca y es que el conjunto de La Ribera no tiene cupos de extranjero.

Actualmente, están inscritos ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el uruguayo Miguel Merentiel, el peruano Luis Advíncula, los paraguayos Bruno Valdez y Oscar Romero, el venezolano Jan Hurtado y el colombiano Sebastián Villa.

Si bien Frank Fabra y Jorman Campuzano, que vuelve al club desde Turquía, no ocupan puestos de extranjero por tener la doble nacionalidad, el problema para Boca es Villa.

El drama Boca - Sebastián Villa

Frente a la decisión de no usarlo por ser culpable de violencia de género contra su ex pareja, Villa no está entrenando con Boca, pero el equipo tampoco lo ha podido desvincular.

La semana pasada el extremo envió un correo electrónico a Boca exigiendo que lo reincorporen a los entrenamientos o de lo contrario que lo consideren jugador libre.

Sebastián Villa en medio de un partido con Boca Juniors. (Photo by Amilcar Orfali/Getty Images) - Foto: Getty Images

La postura del club en su réplica fue de contraataque, sugiriendo a Villa a que se presente a entrenar, argumentando que el delantero no tenía autorización para ausentarse de los entrenamientos ni siquiera para tomar licencia en Colombia. “Es Villa quien está en falta por no presentarse a trabajar”, afirmaron al diario Olé desde el club ‘xeneize’.

Quiere jugar en Europa

Más allá de Boca, el propio Roger Martínez ha dicho que su principal intención es volver a Europa, para tomar revancha de un paso poco fructífero en Villarreal.

“El objetivo es regresar a Europa. Estuve solo seis meses y me vine a México”, dijo el futbolista cartagenero.

Con el ‘Submarino Amarillo’ el colombiano solo jugó nueve partidos y marcó un gol en 242 minutos, por lejos su peor registro desde que es profesional.

Aunque también hay que señalar que Roger Martínez solo estuvo un semestre con el equipo español. Previamente había jugado en Aldosivi y Racing, de Argentina, y en el Jiangsu, de China.

Su paso por el América

Los cinco años que duró Roger en el América fueron destacados, ya que logró jugar 162 partidos, marcando 35 goles y dando 17 asistencias.

El ‘Tanque’ consiguió un título de Liga, una Copa de México y una título de Campeón de Campeones en el plano local.

En su momento Roger Martínez hizo parte de la Selección Colombia. - Foto: AP

Pero este último semestre el delantero perdió protagonismo por su decisión de no renovar con la institución. Lo tuvieron en cuenta en solo cuatro de los últimos 10 partidos. En las semifinales contra Chivas solo tuvo acción en cinco minutos.