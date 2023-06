¿Otro colombiano a Boca Juniors? Roger Martínez se despide del América y habló de una posible llegada al Xeneize

Roger Martínez se despide del América de México tras no renovar su contrato con el equipo, que finaliza este 30 de junio. El futbolista colombiano confirmó su salida y habló sobre su paso por las ‘águilas’, dejando claro que no fue el factor económico lo que influyó en su decisión de unirse al fútbol mexicano en 2018.

Después de meses de incertidumbre sobre su futuro profesional, Martínez rompió el silencio y explicó las razones detrás de su llegada al América desde el Villarreal de España. Según sus propias palabras en una entrevista con Fox Sports, su decisión de unirse al club fue puramente personal y se vio influenciada por la categoría, grandeza e importancia del equipo a nivel nacional e internacional.

Roger Martínez, jugador colombiano. - Foto: Foto: Club América Oficial

“Yo quiero dejar algo en claro. Quiero decir que el que tomó la decisión de venir al América fui yo, porque yo quería y porque todos saben la magnitud de lo que es el América y el equipo en todo el mundo”, afirmó Martínez. El jugador confesó que fue el prestigio del club y su reputación lo que lo sedujo para unirse al fútbol mexicano.

Sin embargo, el delantero de 29 años también desmintió rotundamente cualquier afirmación que relacionara su llegada al América con motivos económicos. Según Martínez, el dinero no fue un factor determinante en su decisión final, ya que tenía un contrato de cinco años con el Villarreal en Europa y aceptó un salario similar al que tenía en ese momento.

El América se convirtió en un punto de inflexión en la carrera de Martínez. Durante su tiempo en México, el delantero colombiano demostró su capacidad para marcar goles y se convirtió en un referente ofensivo del equipo. Su velocidad, habilidad para desbordar y poder de remate lo convirtieron en una amenaza constante para las defensas rivales.

A pesar de sus éxitos en México, Martínez todavía busca su consolidación a nivel internacional. Su habilidad innata y su potencial son indiscutibles, pero necesita encontrar estabilidad y continuidad en su carrera. Su retorno al fútbol de Argentina, donde ya jugó para Racing Club de Avellaneda y Club Atlético Aldosivi, podría ser una oportunidad para demostrar su valía y dar el siguiente paso en su desarrollo como futbolista.

Hasta ahora, lo único cierto es que Martínez se despide del América después de haber disputado 162 partidos, en los cuales anotó un total de 35 goles y brindó 17 asistencias. Además, el colombiano se consagró campeón del Torneo Apertura, Campeón de Campeones y Copa de México con el equipo.

Roger Martínez será agente libre desde julio. - Foto: Getty Images/Mauricio Salas/Jam Media

La posibilidad de llegar al fútbol argentino

Martínez ahora queda como jugador libre y el futuro del delantero colombiano está lleno de incertidumbre. Una vez más, Boca Juniors se perfila como un posible destino. No es un secreto que Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca, tiene afinidad por el jugador, como ha quedado evidenciado en las últimas ventanas de transferencias.

En una entrevista con el medio mexicano AM, Martínez habló sobre las ocasiones en las que se especuló sobre su llegada al club argentino, aunque no confirmó si esto ocurrirá en el próximo mercado: “Yo soy un agradecido con Boca y con Román, que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”.