Selección Colombia femenina sub-20 está a tres partidos del título; estos son los rivales que le restan en el Sudamericano

Las mujeres del fútbol femenino de Colombia, en su categoría sub 20, siguen soñando con el título en el Sudamericano que se disputa en Ecuador.

Selección Colombia Femenina vs Venezuela - Hexagonal final - Sudamericano Sub-20 | Foto: Conmebol.

Por su parte, Paraguay, Venezuela y Perú ya no tienen posibilidades de aspirar a gritar campeonas. Sin embargo, el lunes 29 de enero, siguen en competencia.

Colombia vs. Brasil

Colombia vs. Argentina

Colombia vs. Paraguay

Mientras la Sub-20 busca el primer trofeo del año para el fútbol colombiano, la de mayores piensa en los Juegos Olímpicos, en los que se enfrentará con Francia el 25 de julio, a las 2:00 p.m, En el Stade de Lyon, tres días después enfrentará a Nueva Zelanda en el mismo escenario, a las 10:00 a.m., y luego jugarán contra Canadá a las 2:00 p.m.

La selección absouluta, no contará ni con Lorena Bedoya, volante de marca de la tricolor que tiene una grave lesión de ligamento cruzado anterior y la arquera Catalina Pérez por la misma lesión.

“Es muy duro, cuando me enteré no lo podía creer. Siempre decimos que no nos pase y nos toque. Pero es la realidad del deporte. Muy triste por Lore, por ella como persona y deportista. Todo mi cariño, la mejor energía, ella está muy joven, tiene muchos sueños. Es una máquina y se va a recuperar”, dijo a SEMANA Manuela Vanegas.