Una locura: así celebraron los hinchas del Bayer Leverkusen su primer título en la Bundesliga; aficionados invadieron la cancha

Cómo no te va a gustar el fútbol. pic.twitter.com/EDx1939nYW

Y al final no estuvo ni tan cerrado, el Leverkusen tiene 16 puntos de ventaja sobre el Bayern tras llevar su récord sin perder en Alemania a 43 encuentros en todas las competencias esta temporada.

“Es indescriptible... No creo que fuera posible o yo personalmente no me lo creo aún”, le dijo Wirtz al socio de transmisión DAZN.