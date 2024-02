Video: hinchas de Nacional incendiaron su propia tribuna por derrota ante Millonarios

Bodmer, contra las cuerdas

Para el estratega bogotano es una cuestión de “profunda tristeza” que el hincha no crea en su trabajo después de unos meses al frente del banquillo. “Yo quiero ganar y quiero ganar todos los partidos y ojalá por goleada. Pero yo trabajo honestamente, soy humano y cometo errores. Claro que es una tristeza inmensa. Quisiera que allá corearan mi nombre. Hoy me toca vivir el otro lado y lo asumo, tienen el derecho a reclamar y señalar”, declaró en rueda de prensa.

A pesar del resultado, el técnico no cree que hayan jugado un mal partido ante Millonarios. “Por supuesto que no salgo tranquilo, yo también quiero ganar. Porque tengo encima toda una institución y la hinchada más grande del país y quiero hacerlo bien, pero me quedo con la competitividad del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos fueron finos en la que les quedó y nosotros no. Competimos muy bien, no perdimos la cabeza a pesar de que teníamos el deseo de ir al ataque”, completó.