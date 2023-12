Wilmar Roldán no se calló y contó qué le dijo Cristiano Ronaldo en pelea que tuvieron en Arabia

Wilmar Roldán es, de lejos, el árbitro más importante de Colombia en la actualidad. A pesar de no asistir al Mundial de Qatar 2022, el antioqueño sigue consolidado como uno de los mejores del continente, al punto de dirigir partidos importantes en Copa Libertadores, eliminatorias sudamericanas y, por supuesto, la Liga Betplay.

Los videos en los que se ve a CR7 haciéndole gestos de desaprobación llegaron hasta las redes sociales en Colombia, donde lo critican por no haber tenido el mismo criterio que aplicó, por ejemplo, cuando expulsó a Dorlan Pabón en un Nacional vs. Medellín por supuestamente haberle dicho palabras insultantes.

“La gente no entiende que todos los jugadores quieren ganar y cuando no lo consiguen, reclaman o discuten”, explicó al respecto Roldán, en declaraciones recogidas por El Colombiano .

El árbitro antioqueño reveló la razón de los reclamos que se hicieron virales a través de redes sociales. “El último encuentro que me tocó dirigir allá fue el clásico Al Nassr vs. Al Hilal y hubo un gol anulado porque allá tienen la tecnología semiautomática del fuera de lugar en la que no hay que trazar líneas ni nada de eso”, agregó.