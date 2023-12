Alerta para Luis Díaz: Liverpool le consiguió reemplazo y lo pone a sufrir en plena temporada

Klopp felicitó a su dirigido por el desempeño que le ayudó a calmar las críticas que le cayeron desde el fin de semana. “Para Darwin, no es importante si comienza en el centro o en la izquierda y esas cosas. P ienso que lo hizo muy bien esta noche. Esta vez defendió por ese lado y volvió a ser un verdadero problema, así que eso me gustó ”.

“Creo que en este momento estamos segundos en la liga, lo cual no está tan mal, pero como tienes que hablar todos los días de nosotros, inventas historias y de repente está bien después de un 0-0 discutir quién no marca y quién no dispara y cosas así. Yo leo todas estas cosas, a veces me dicen que es un cuento y luego miro los titulares y pienso: ‘Dios mío’. Realmente siento por todos ustedes que tienen que inventar estas historias”, agregó.