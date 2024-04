Wilmar Roldán toma polémica decisión en plena crisis arbitral; más problemas para la Dimayor

Aunque no es la primera vez que Roldán será juez al otro lado del mundo, si causó gran polémica por los recientes acontecimientos sucedidos en el fútbol profesional colombiano y que tienen a los árbitros en el ‘ojo del huracán’.

Justo unas horas después de conocerse que Independiente Medellín no se presentaría al partido contra Patriotas por la designación de Nicolás Gallo, trascendió la decisión de Roldán, quien no estará disponible para las fechas 17 y 18 de la Liga Betplay.

La ausencia del colegiado antioqueño significa una baja sensible para la comisión arbitral, que ha tratado de solventar como puede las constantes críticas que han salido de la prensa y varios clubes molestos por las decisiones tomadas en una parte crucial del campeonato.

Wilmar Roldán, un clásico en la Saudi Pro League

Arde la Liga BetPlay: se conoció qué le pasará al Medellín si no se presenta a jugar ante Patriotas

Contexto: Arde la Liga BetPlay: se conoció qué le pasará al Medellín si no se presenta a jugar ante Patriotas

De hecho, Roldán protagonizó el año pasado una tensa discusión con Cristiano Ronaldo, la principal figura de la liga saudí. “La gente no entiende que todos los jugadores quieren ganar y cuando no lo consiguen, reclaman o discuten”, explicó al respecto Roldán, en declaraciones recogidas por El Colombiano .

El árbitro antioqueño reveló la razón de los reclamos que se hicieron virales a través de redes sociales. “El último encuentro que me tocó dirigir allá fue el clásico Al-Nassr vs. Al Hilal y hubo un gol anulado porque allá tienen la tecnología semiautomática del fuera de lugar en la que no hay que trazar líneas ni nada de eso”, agregó.