Confirman el canal que transmitirá la Vuelta a España en Colombia: así podrá ver a Nairo y a Rigo

Inicialmente, la tarea del corredor boyacense era ser un gregario de lujo para Enric Mas, pero sus aspiraciones son mejorar lo hecho en el Giro de Italia, donde no pudo disputar la general por una lesión sufrida en la Vuelta a Cataluña.

Si al ‘Cóndor’ no se le da el triunfo en la ronda ibérica, habrá otras opciones interesantes, como Martínez, quien viene de ser segundo en la general del Giro. Dani no tuvo su mejor presentación en los Juegos Olímpicos, pero goza de la confianza del Bora-Hansgrohe para trabajar por un buen puesto en compañía de Roglic.

El antioqueño no disputa una carrera oficial desde el Tour de Romandía en el mes de abril. El Tour de Francia hacía parte de su calendario hasta que la dirigencia del Education First tomó la decisión de descartarlo al no tener el suficiente ritmo de competencia para servir de apoyo al ecuatoriano Richard Carapaz.