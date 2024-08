Egan Bernal eligió su top 3 de ciclistas colombianos en SEMANA: a ninguno dejó contento

Ser el único latinoamericano en haber ganado el Tour de Francia en la historia, pone a Egan Bernal en un lugar privilegiado del ciclismo nacional y mundial. Aún así, el pedalista mantiene un respeto impresionante por sus colegas, a los que no logra ubicar en un top 3 de Colombia.

En una respuesta bastante diplomática, hizo referencia a más de cinco nombres: “Nairo es uno de los mejores... Rigo también está ahí, pero no puedo dejar de mencionar a Chaves, Gaviria, Lucho Herrera, Parra (Fabio)”.

Finalmente, no se atrevió a inclinarse por alguno en especial, dejando a la deriva la alegría del reconocimiento para cualquiera de los mencionados. “No sería tan chévere de mi parte sacar un top 3. Yo incluso, no me metería ahí y depende lo que la persona le guste”, sentenció.