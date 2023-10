Golpe al ciclismo colombiano en los Juegos Olímpicos 2024: dieron a conocer los cupos

Pero si en Tokio 2021 no se dio con una nómina de lujo que tenía a Nairo Quintana, Sergio Higuita, Esteban Chaves y el propio Urán , parece que en París 2024 la meta estará mucho más compleja.

Los cupos de Colombia

Colombia está en deuda con dos corredores

El año 2023 para el ciclismo colombiano ha sido difícil, producto de que Nairo Quintana no pudo competir por no tener equipo, Egan Bernal recién está recuperando su forma después de su grave accidente en 2022 y Rigoberto Urán no estuvo en un nivel elevado, como pasó en años anteriores.