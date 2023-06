Miguel Ángel López fue sorprendido con una ‘nave’: esto cuesta la bicicleta que le obsequiaron

Miguel Ángel López, que se quedó por fuera del ciclismo World Tour este año, no lo pasa nada mal con el Team Medellín, club que le abrió sus puertas. Con el equipo de categoría continental se coronó campeón de la Vuelta a San Juan, por ejemplo, y el campeonato nacional contrarreloj.

Este 2 de junio, Superman López, como también se le conoce, recibió un regalazo de Specialized, marca de bicicletas que usa su equipo. Se trata de una ‘nave’ referencia S-WORKS, que dependiendo del modelo puede llegar a costar hasta 56 millones de pesos.

Miguel Ángel López en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan, de la que salió ganador. - Foto: Getty Images

El pedalista de Pesca, Boyacá, subió una fotografía a su cuenta en Instagram orgulloso de la nueva bicicleta en la que rodará y, además, aprovechó para invitar a sus seguidores a un stand de su emprendimiento de gorras deportivas.

“Sorpresa. Tremenda nave, gracias @specialized_co. Nos vemos en la feria de la @ruta_medellin mañana en la tarde en el estand de @sup3rlopezstore nuevos diseños. Gorras para todos los gustos”, publicó Miguel Ángel López.

Aunque Superman López está deslumbrando con el Team Medellín, lo que más quieren los colombianos es verlo en acción con un equipo World Tour para batallar en las etapas de montaña junto a los mejores, el reciente ganador Primoz Roglic, el también esloveno, Tadej Pogacar, y el vigente campeón del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano del Team Medellín. - Foto: Getty Images

Valga recordar que los dos últimos años para el ciclista no fueron los mejores: en 2021, dio un paso al costado en del Movistar Team debido a su intempestiva renuncia a la Vuelta a España, a falta de solo dos jornadas para que culminara la competencia, y en 2022, el Astana Premier Tech finalizó el contrato con él, argumentando tener pruebas que lo vinculan a Marcos Maynar, investigado por el caso Ilex sobre una red de dopaje en el deporte.

Superman y sus palabras sobre el caso Maynar

Tiempo atrás, el pedalista boyacense le aseguró a SEMANA que está “tranquilo porque no debe nada” y no tiene “inconveniente con esos temas”. Y expresó que lo “jodió fue la relación profesional con el masajista porque él conoce al médico”.

“Me daba pautas de nutrición, de vitaminas, pero no con nada de esos temas que nos relacionan. Como familia lo vivimos tranquilos porque sabíamos desde un inicio que no temía ni debía nada”, agregó.

Esta situación no le permitió encontrar un nuevo equipo en la categoría UCI WorldTour, razón por la que terminó firmando con el Team Medellín, el que considera “de mucha calidad”. Para el ciclista de 28 años, esta escuadra antioqueña de categoría Continental “es un equipo grande, organizado y donde” él se siente muy bien.

“Llego para pasarla bien y competir, soportar experiencia y que me aporten”, dijo en SEMANA horas antes de ganar este jueves 2 de enero el título de la contrarreloj en los Nacionales de Ruta en Colombia.

Miguel Ángel López regresó a Colombia luego de que el Astana rompiera su contrato con él. - Foto: Getty Images

En medio de todo lo que ha vivido desde diciembre, considera que el verdadero problema es que “la gente juzga sin conocer la situación” y se “quedan solo con lo que dice la prensa, es un mal de los medios y los que los leen o escuchan”.

Y ser juzgado públicamente, contó “mucha gente” le dio “la espalda en los momentos malos, los que estuvieron ahí en los momentos de gloria”. “Esto me sirvió para descartar a esas personas y saber quien está en todo momento”, sentenció el corredor que el domingo 29 de enero se quedó con el título de la Vuelta a San Juan.

“La injusticia, es lo que más jode y duele, porque uno está en una posición que no puede hacer casi nada para darle la vuelta, me refiero a lo que no está en mis manos. Por lo demás, siempre he dicho que soy inocente”, agregó en entrevista con SEMANA.