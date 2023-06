Notición económico para el Deportivo Cali de cara a la próxima Liga Betplay; ayudaría con la continuidad de Pinto

Aunque Deportivo Cali logró recuperar terreno en la Liga BetPlay y se alejó temporalmente de los puestos de descenso, la lupa está puesta en la preparación del segundo semestre. El equipo no ha hecho oficial la continuidad de Jorge Luis Pinto como director técnico y tampoco ha pagado por completo los salarios que les adeuda a sus jugadores. Sin embargo, este 2 de junio, se registró un hecho que llena de esperanza a los hinchas azucareros.

Los periodistas Andrés Muñoz, que de cerca cubre la realidad del equipo caleño, y Felipe Sierra, que siempre está al tanto de lo que ocurre en el mercado de fichajes, anunciaron que la dirigencia del club pagó cuatro de seis quincenas que se les debía a los futbolistas. Así mismo, dejaron ver que Pinto seguirá como entrenador, eso sí, con un compromiso.

Jorge Luis Pinto, DT del Deportivo Cali. - Foto: Prensa Deportivo Cali

“Deportivo Cali le pagó hoy a sus jugadores 4 de las 6 quincenas que les debían de salario; confirmado, como cuenta Andrés Muñoz. Por ahora, Jorge Luis Pinto seguirá en el cargo, con el compromiso de que se le pague cumplidamente a sus futbolistas”, escribió Felipe Sierra.

Por su parte, Andrés Muñoz informó que Fermin Páez, director de mercadeo del Deportivo Cali, anunció que renovaron contrato con varios patrocinadores por un año más, entre ellos: Colombina, 24Seven y Recamier.

Días atrás, fuentes cercanas al club habían dado a conocer que la continuidad del timonel santandereano era complicada y estaría analizando todo tipo de situaciones para tomar una decisión en los próximos días.

Vale recordar que Pinto ya había dado visos de una posible salida tras el mal momento del club. En las últimas jornadas, el estratega aseguró a los medios que al final de la campaña iba a analizar su panorama en cuanto a números y lo que venía.

“Hablaré primero con los directivos, miraremos las cosas objetivamente, las mías, las de los jugadores y se tomará una decisión, pero antes no”, dijo en su momento.

Kevin Dawson contó el drama por falta de pagos

Kevin Dawson, el guardameta uruguayo que renunció al Deportivo Cali antes de que se jugara la última jornada de la Liga BetPlay, contó en conversación con la prensa de su país cómo fueron los cinco meses en que militó en el conjunto azucarero y brindó detalles de las necesidades que pasó junto a sus compañeros por la falta de pagos.

El portero, que en algunos partidos no brilló como se esperaba, aseguró en Punto Penal la dura situación económica lejos de su tierra.

Kevin Dawson duró un semestre en las toldas del Deportivo Cali. - Foto: Getty Images

“En cinco meses cobré un mes y medio. Así sería caótica la situación económica que pedí pasajes para mi familia y me dijeron que no tenían saldo en la tarjeta para poder pagarlos”, contó.

Pero esa no fue la única promesa que el club le incumplió, hubo otros acuerdos contractuales a los que le faltaron, razón por la que Dawson prefirió dar su paso al costado.

“Deportivo Cali no me cumplió con el auto, con el alquiler ni con los pasajes. Nos decían que nos pagaban y después no atendían el teléfono. Me trataban de mercenario cuando en estos meses que jugué ahí perdí plata”, dijo.

Deportivo Cali empató sin goles ante Boyacá Chicó en la fecha 20, en el cierre de la Liga BetPlay. - Foto: DIMAYOR

Su situación, sin embargo, no era la única angustiante. Hubo quienes de verdad contaban con las quincenas que hoy les adeuda el Deportivo Cali.

“Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer”, comentó sin tapujos el charrúa.

Ahora bien, hubo otro tema por el que salió, preocupado, por la puerta de atrás del club: las amenazas de un sector de la hinchada. “Estaba en mi casa y me llama un compañero. Era abril y nos dice que le cayó alguien cercano a la fanaticada y que nos cuidemos porque tenían preparado un atentado contra nosotros”, relató.