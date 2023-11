Nairo Quintana está de vuelta y le confirma al mundo la primera carrera oficial que disputará

No cabe duda de que Nairo Quintana es uno de los ciclistas más importantes en toda la historia de Colombia. Sin embargo, el corredor boyacense vivió un 2023 bastante duro a nivel deportivo, ya que no pudo competir de manera oficial en las principales carreras de Europa.

“Estoy emocionado por volver a casa. Ha sido un año difícil. Días sin dormir, muchas jornadas de enorme sacrificio, subiéndome a la bicicleta y tratando de caminar hacia adelante, con sol o con lluvia. Pero ha valido la pena. No voy a desaprovechar la oportunidad” , precisó.

Según le contó Quintana a Caracol Radio, la idea que tiene el equipo español es que participe en la Vuelta a la Comunidad de Valencia, que se llevará a cabo desde el 31 de enero al 4 de febrero. Asimismo, no descartó, por el momento, su presencia en el Tour Colombia.

Cabe mencionar que los planes de Nairo para la próxima temporada no han sido revelados todavía. No obstante, la Gazzetta dello Sport aseguró recientemente que el ‘Condor’ sería uno de los ciclistas a seguir en el Giro de Italia.

¿Qué papel desempeñará Nairo en Movistar?

Eusebio Unzúe, director deportivo del Movistar Team, habló hace unas semanas con el diario El País y aseguró que Nairo Quintana cumplirá una función de gregario, un papel al que no está muy acostumbrado, puesto que venía siendo el líder del Arkéa Samsic.

“Con una mirada más egoísta, he de decir que Nairo es un gran refuerzo. Tiene solo 33 años y está en forma, me consta, porque no ha parado de entrenarse en Andorra”, apuntó el periodista Raúl Banqueri, a lo que el dirigente le contestó: “Trabajará para nuestro líder, Enric Mas, en las grandes vueltas, pero tendrá oportunidad de demostrar que sigue siendo un ganador en otras carreras”.