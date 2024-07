Polémica descalificación en el Tour de Francia impacta a Fernando Gaviria: revolcón total a la etapa 6

Van Aert no se quedó con la espinita y lanzó su reclamo en la línea de meta. “ Jasper Philipsen me encerró de nuevo. Esa es una mala costumbre suya ”, disparó el corredor del Visma.

Antes de confirmarse la descalificación, la polémica ya estaba armada por las declaraciones de Van Aert. “¿Estoy enojado? Estoy especialmente contento de haberme mantenido recto. Me enojaría si no hubiera sanciones. No creo que sea necesario expulsarlo del juego, pero una descalificación es apropiada. Hoy ha habido una situación peligrosa tras otra en el esprint. Mis piernas estaban bien, me sentí mucho mejor que los días anteriores. Estoy feliz con eso”, aseguró.

Arthur van Dongen, entrenador del Visma, también mostró su molestia por la acción de Philipsen. “La UCI habla mucho sobre la seguridad. Hablan mucho sobre respetar las reglas y demás. Hoy se trata de si hay que obstaculizarlo o no. Se trata de correr en línea recta. Eso no sucedió ayer y no sucedió hoy. Me gustaría preguntar a la UCI por qué no aplican sus propias reglas”, dijo a Wielerflits.