Tour de Francia 2024 | Video: Fernando Gaviria se metió en el ‘top’ 5 de la etapa 6 ganada por Groenewegen

🚴‍♂️🇫🇷 | Een bloedstollende sprint. Is het Groenewegen of Philipsen? Het is Dylan Groenewegen! De eerste overwinning voor Nederland deze Tour de France is een feit. 🇳🇱🇳🇱🇳🇱 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/IrQIdqGPRg