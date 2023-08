Vuelta a España 2023 tendría durísima baja latinoamericana; las próximas horas serán claves

No obstante, a las presencias de estos capos del deporte pedal, también se han conocido duras ausencias. En las últimas horas se conoció que el ecuatoriano Richard Carapaz no podría estar porque todavía aqueja la lesión que sufrió en el Tour.

El EF Easy Post, su equipo, esperará a Carapaz hasta el fin de semana próximo , y en caso de no estar listo, se inclinará por otro corredor para que haga de ‘jefe de filas’ en la ronda española.

¿Qué le pasó a Carapaz en el Tour?

En ese momento, su equipo, el EF Easy Post, comunicó que la ‘Locomotora de Carchi’ no seguirá en competencia debido a la gravedad de sus heridas. “Richard Carapaz no participará en la etapa 2 del Tour de Francia, después de que una ecografía reveló una pequeña fractura en la rótula izquierda. También necesitó tres puntos para cerrar el corte en la misma rodilla. Richard no sufrió otras lesiones en el accidente y regresará a casa para comenzar su recuperación. Cúrate campeón. Llevaremos tu espíritu de ataque al resto de este Tour”, escribió el equipo en su cuenta de Twitter.