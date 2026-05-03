Alianza Atlético vs América de Cali: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Copa Sudamericana

América de Cali y Alianza Atlético se enfrentarán en el estadio Miguel Grau el próximo miércoles 6 de mayo desde las 21:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del grupo A de la Copa Sudamericana.

Así llegan Alianza Atlético y América de Cali

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Copa Sudamericana

Alianza Atlético viene de caer por 0 a 2 frente a Macará. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 1 partido de las 3 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana

América de Cali perdió ante Tigre por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 5.

El último mano a mano en este certamen fue el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y América de Cali se llevó la victoria por 2 a 1.

Los coleros del grupo tienen que levantar su nivel para no quedar al margen de la disputa por avanzar de etapa. Los Diablos Rojos son tercero con 4 puntos. A. Atlético está último y solo logró cosechar 1 unidad.

Próximos partidos de Alianza Atlético en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 5: vs Macará: 21 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Tigre: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de América de Cali en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 5: vs Tigre: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Macará: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario Alianza Atlético y América de Cali, según país