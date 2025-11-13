América de Cali vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la semifinal 2 de la Copa Colombia

Con goleada de ida, el Verde llega a este encuentro buscando pasar a la siguiente etapa. El juego se disputa en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 17:00 horas, el próximo domingo 16 de noviembre.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de noviembre, en Semifinales del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y At. Nacional fue el ganador por 4 a 1.

Después de la victoria en la primera semi, el Verde enfrenta con ventaja (4 a 1) el duelo para avanzar a la definición del campeonato. Los Diablos Rojos intentarán sorprender y llegar a la siguiente ronda. Uno de los dos será el rival de Independiente Medellín.

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: América de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)

Fase 1B: Tigres 0 vs América de Cali 1 (6 de agosto)

Octavos de final: Bucaramanga 1 vs América de Cali 0 (27 de agosto)

Octavos de final: América de Cali 2 vs Bucaramanga 0 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Junior 1 vs América de Cali 2 (2 de octubre)

Cuartos de final: América de Cali 0 vs Junior 1 (8-7 en penales a favor de América de Cali) (15 de octubre)

Semifinales: At. Nacional 4 vs América de Cali 1 (2 de noviembre)

Los resultados de At. Nacional en partidos > de la Copa Colombia

Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)

Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)

Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Once Caldas 0 vs At. Nacional 1 (9 de octubre)

Cuartos de final: At. Nacional 2 vs Once Caldas 0 (22 de octubre)

Semifinales: At. Nacional 4 vs América de Cali 1 (2 de noviembre)

Horario América de Cali y At. Nacional, según país