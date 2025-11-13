Suscribirse

Fútbol - Colombia - Copa Colombia

América de Cali vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la semifinal 2 de la Copa Colombia

Todo lo que tienes que saber en la previa de América de Cali vs At. Nacional. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el domingo 16 de noviembre, comenzará a las 17:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

13 de noviembre de 2025, 1:32 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Con goleada de ida, el Verde llega a este encuentro buscando pasar a la siguiente etapa. El juego se disputa en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 17:00 horas, el próximo domingo 16 de noviembre.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de noviembre, en Semifinales del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y At. Nacional fue el ganador por 4 a 1.

Después de la victoria en la primera semi, el Verde enfrenta con ventaja (4 a 1) el duelo para avanzar a la definición del campeonato. Los Diablos Rojos intentarán sorprender y llegar a la siguiente ronda. Uno de los dos será el rival de Independiente Medellín.

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: América de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Tigres 0 vs América de Cali 1 (6 de agosto)
  • Octavos de final: Bucaramanga 1 vs América de Cali 0 (27 de agosto)
  • Octavos de final: América de Cali 2 vs Bucaramanga 0 (3 de septiembre)
  • Cuartos de final: Junior 1 vs América de Cali 2 (2 de octubre)
  • Cuartos de final: América de Cali 0 vs Junior 1 (8-7 en penales a favor de América de Cali) (15 de octubre)
  • Semifinales: At. Nacional 4 vs América de Cali 1 (2 de noviembre)

Los resultados de At. Nacional en partidos > de la Copa Colombia

  • Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)
  • Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)
  • Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)
  • Cuartos de final: Once Caldas 0 vs At. Nacional 1 (9 de octubre)
  • Cuartos de final: At. Nacional 2 vs Once Caldas 0 (22 de octubre)
  • Semifinales: At. Nacional 4 vs América de Cali 1 (2 de noviembre)

Horario América de Cali y At. Nacional, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esto dice el decreto que busca transformar la cara de la zona industrial de Bogotá con megaproyecto de renovación urbana

2. El jugador que Gamero puso en Deportivo Cali y que ahora suena para Millonarios: pasó por Santa Fe

3. Marco Rubio estalla tras cuestionamientos por bombardeos contra embarcaciones en el Caribe: “Estados Unidos está bajo ataque”

4. Así quedará la visa de estudiante en Estados Unidos: el nuevo cambio de la administración Trump

5. “El presidente Petro nunca ha dicho que el FBI, la DEA, el HSI van a dejar de trabajar en Colombia”: Armando Benedetti

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.