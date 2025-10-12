Suscribirse

América de Cali vs Junior: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Colombia

América de Cali y Junior se enfrentan en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El duelo se jugará el miércoles 15 de octubre desde las 20:20 horas.

12 de octubre de 2025, 1:43 p. m.
Los Diablos Rojos busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, este miércoles 15 de octubre, desde las 20:20 horas.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de octubre, en Cuartos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y América de Cali lo ganó por 1 a 2.

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: América de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Tigres 0 vs América de Cali 1 (6 de agosto)
  • Octavos de final: Bucaramanga 1 vs América de Cali 0 (27 de agosto)
  • Octavos de final: América de Cali 2 vs Bucaramanga 0 (3 de septiembre)
  • Cuartos de final: Junior 1 vs América de Cali 2 (2 de octubre)

Los resultados de Junior en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Junior 2 vs Huila 2 (29 de julio)
  • Fase 1B: Huila 1 vs Junior 1 (2-4 en penales a favor de Junior) (6 de agosto)
  • Octavos de final: Junior 2 vs Atlético FC 0 (26 de agosto)
  • Octavos de final: Atlético FC 2 vs Junior 0 (1-4 en penales a favor de Junior) (2 de septiembre)
  • Cuartos de final: Junior 1 vs América de Cali 2 (2 de octubre)

Horario América de Cali y Junior, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:20 horas
  • Colombia y Perú: 20:20 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:20 horas
  • Venezuela: 21:20 horas

