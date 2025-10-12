América de Cali vs Junior: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Colombia

Los Diablos Rojos busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, este miércoles 15 de octubre, desde las 20:20 horas.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de octubre, en Cuartos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y América de Cali lo ganó por 1 a 2.

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: América de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)

Fase 1B: Tigres 0 vs América de Cali 1 (6 de agosto)

Octavos de final: Bucaramanga 1 vs América de Cali 0 (27 de agosto)

Octavos de final: América de Cali 2 vs Bucaramanga 0 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Junior 1 vs América de Cali 2 (2 de octubre)

Los resultados de Junior en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Junior 2 vs Huila 2 (29 de julio)

Fase 1B: Huila 1 vs Junior 1 (2-4 en penales a favor de Junior) (6 de agosto)

Octavos de final: Junior 2 vs Atlético FC 0 (26 de agosto)

Octavos de final: Atlético FC 2 vs Junior 0 (1-4 en penales a favor de Junior) (2 de septiembre)

Cuartos de final: Junior 1 vs América de Cali 2 (2 de octubre)

Horario América de Cali y Junior, según país