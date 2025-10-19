At. Nacional vs Once Caldas: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Colombia

El Verde se enfrentará el próximo miércoles 22 de octubre a el Tricolor. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a las Semifinales de la Copa Colombia. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot a las 18:00 horas.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de octubre, en Cuartos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y At. Nacional se llevó la victoria por 0 a 1.

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)

Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)

Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Once Caldas 0 vs At. Nacional 1 (9 de octubre)

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Once Caldas 6 vs Patriotas FC 0 (30 de julio)

Fase 1B: Patriotas FC 1 vs Once Caldas 0 (22 de agosto)

Octavos de final: Pasto 1 vs Once Caldas 2 (28 de agosto)

Octavos de final: Once Caldas 4 vs Pasto 0 (1 de octubre)

Cuartos de final: Once Caldas 0 vs At. Nacional 1 (9 de octubre)

Horario At. Nacional y Once Caldas, según país