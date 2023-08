Atención: Alineación de Colombia para enfrentar a Jamaica por un cupo a cuartos del Mundial Femenino. Caicedo, Usme y Ramírez en la nómina

Colombia vs. Jamaica, la ‘tricolor’ está lista para luchar por un cupo a cuartos de final del Mundial Femenino

Inglaterra será el rival de cuartos para el equipo que resulte ganador en el juego Colombia vs. Jamaica, partido programado para el sábado 12 de agosto. A la fecha, solo quedan dos cupos para la siguiente fase del Mundial y se definirá entre Colombia vs. Jamaica y Francia vs. Marruecos.