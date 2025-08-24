Suscribirse

Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Bucaramanga vs América de Cali: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Colombia

La previa del choque de Bucaramanga ante América de Cali, a disputarse en el Estadio Américo Montanini el miércoles 27 de agosto desde las 18:30 horas.

DataFactory .

24 de agosto de 2025, 12:45 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Los Búcaros y los Diablos Rojos se miden el miércoles 27 de agosto por la llave 5 de la Copa Colombia. El encuentro comenzará a las 18:30 horas y se jugará en el Estadio Américo Montanini.

En los 4 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de noviembre, en Semifinal del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y el partido finalizó con un empate a 0.

Los resultados de Bucaramanga en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Bucaramanga 3 vs Deportivo Cali 1 (2 de junio)
  • Fase 1A: Quindío 2 vs Bucaramanga 2 (6 de junio)
  • Fase 1A: Bucaramanga 3 vs Boyacá Chicó 2 (10 de junio)
  • Fase 1A: Boca Juniors 0 vs Bucaramanga 1 (13 de junio)

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: América de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Tigres 0 vs América de Cali 1 (6 de agosto)

Horario Bucaramanga y América de Cali, según país

  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Resultados de Powerball del sábado 23 de agosto: números ganadores y premios del sorteo

2. Corte Suprema protegió derechos laborales de personas con discapacidad tras caso de mujer que fue despedida sin justa causa

3. Álvaro Uribe volvió a la plaza pública y demostró que será clave en el 2026: La violencia en Colombia, entre el discurso de su campaña

4. Los 5 experimentos psicológicos más perturbadores realizados en EE. UU.: secretos oscuros que cambiarían su visión del ser humano

5. Fortaleza sorprendió al campeón, Medellín sigue encendido y Pereira navega entre los ocho

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.