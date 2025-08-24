Bucaramanga vs América de Cali: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Colombia

Los Búcaros y los Diablos Rojos se miden el miércoles 27 de agosto por la llave 5 de la Copa Colombia. El encuentro comenzará a las 18:30 horas y se jugará en el Estadio Américo Montanini.

En los 4 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de noviembre, en Semifinal del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y el partido finalizó con un empate a 0.

Los resultados de Bucaramanga en partidos de la Copa Colombia

Fase 1A: Bucaramanga 3 vs Deportivo Cali 1 (2 de junio)

Fase 1A: Quindío 2 vs Bucaramanga 2 (6 de junio)

Fase 1A: Bucaramanga 3 vs Boyacá Chicó 2 (10 de junio)

Fase 1A: Boca Juniors 0 vs Bucaramanga 1 (13 de junio)

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: América de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)

Fase 1B: Tigres 0 vs América de Cali 1 (6 de agosto)

Horario Bucaramanga y América de Cali, según país