Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Genoa vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Lecce. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris el sábado 23 de agosto, comenzará a las 11:30 horas.

DataFactory .

20 de agosto de 2025, 2:00 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Comienza el torneo y Genoa recibe a Lecce el próximo sábado 23 de agosto. El partido correspondiente a la primera jornada de la Serie A se jugará desde las 11:30 horas en el estadio Luigi Ferraris.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Genoa fue el ganador por 2 a 1.

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Juventus: 31 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Como 1907: 15 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 4: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Milan: 29 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Atalanta: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Lecce, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Victoria de Petro: se quedó con la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara, que lleva más de 20 procesos penales y disciplinarios en su contra

2. Petro: “a mí me gusta la piel canela, tengo ahí un problema, tenemos los colores de piel del arcoíris, me estoy metiendo en otro tema”

3. Esta es la probabilidad de que Colombia sea descertificada, según María Claudia Lacouture, de AmCham

4. Buques de guerra de la Armada se convertirían en salas de audiencia judicial

5. Alfredo Saade propone que se permita la reelección de Petro y que Uribe sea candidato a la Presidencia en 2026: “La gran final”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.