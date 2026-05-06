Leones FC se enfrentará a Fortaleza FC por la fecha 1 del grupo C

Por la fecha 1 del grupo C de la Copa Colombia, Leones FC y Fortaleza FC se enfrentan el viernes 8 de mayo desde las 15:00 horas, en el estadio Club La Fortaleza.

De los 3 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de junio, en Fase 1A del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y fue un empate por 1 a 1.

Horario Fortaleza FC y Leones FC, según país