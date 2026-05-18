Macará vs Alianza Atlético: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Sudamericana

El duelo entre Macará y Alianza Atlético correspondiente a la fecha 5 del grupo A se disputará en el estadio Bellavista desde las 21:00 horas, el jueves 21 de mayo.

Así llegan Macará y Alianza Atlético

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana

En su visita anterior, Macará empató por 2 con Tigre. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 empate, con 7 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Copa Sudamericana

A Alianza Atlético no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante América de Cali. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Macará.

Con 8 puntos y 6 goles anotados, Macará busca una victoria para mantenerse en el liderato del Grupo A ante A. Atlético, colero de la zona que ha recaudado 1 unidad y 2 tantos.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Matheus Delgado Candançan.

Próximo partido de Macará en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 6: vs América de Cali: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximo partido de Alianza Atlético en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 6: vs Tigre: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario Macará y Alianza Atlético, según país