Suscribirse

Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Once Caldas vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Colombia

At. Nacional se mide ante Once Caldas en el estadio Palogrande el jueves 9 de octubre a las 19:30 horas.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

DataFactory .

6 de octubre de 2025, 12:26 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El Tricolor y el Verde se miden por la llave 4 de la Copa Colombia el jueves 9 de octubre a las 19:30 horas, en el estadio Palogrande.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en Octavos de Final del torneo Colombia - Copa Betplay 2022, y At. Nacional se impuso por 1 a 2.

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Once Caldas 6 vs Patriotas FC 0 (30 de julio)
  • Fase 1B: Patriotas FC 1 vs Once Caldas 0 (22 de agosto)
  • Octavos de final: Pasto 1 vs Once Caldas 2 (28 de agosto)
  • Octavos de final: Once Caldas 4 vs Pasto 0 (1 de octubre)

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)
  • Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)
  • Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)

Horario Once Caldas y At. Nacional, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Rectifique”: congresista Álvaro Rueda responde al ministro Eduardo Montealegre, quien lo señaló en SEMANA de “dilatar” el proyecto de paz total

2. Destapan mensaje completo por el que B King denunció a Marcela Reyes en la Fiscalía: “A la orden”

3. Papá de soldado muerto aclara en vivo versión de Petro sobre supuesto suicidio por amor: “¿Es más hombre que mi hijo?"

4. Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

5. Golpe a Trump: una juez federal suspende el envío de Guardia Nacional a Portland mientras crecen los enfrentamientos en varias ciudades

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.