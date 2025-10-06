Once Caldas vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Colombia

El Tricolor y el Verde se miden por la llave 4 de la Copa Colombia el jueves 9 de octubre a las 19:30 horas, en el estadio Palogrande.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en Octavos de Final del torneo Colombia - Copa Betplay 2022, y At. Nacional se impuso por 1 a 2.

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Once Caldas 6 vs Patriotas FC 0 (30 de julio)

Fase 1B: Patriotas FC 1 vs Once Caldas 0 (22 de agosto)

Octavos de final: Pasto 1 vs Once Caldas 2 (28 de agosto)

Octavos de final: Once Caldas 4 vs Pasto 0 (1 de octubre)

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)

Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)

Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)

Horario Once Caldas y At. Nacional, según país