Santa Fe vs Alianza FC: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Colombia

Alianza FC se mide ante Santa Fe en el estadio el Campín el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.

6 de septiembre de 2025, 1:36 p. m.
El Cardenal y Alianza buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir el pase a Cuartos de final de la Copa Colombia. El duelo se jugará este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el estadio el Campín.

En los últimos 3 partidos los equipos han mantenido el equilibrio sin mostrar un resultado diferente al empate. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y terminó en empate a 1.

Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Santa Fe 2 vs Inter de Palmira 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Inter de Palmira 0 vs Santa Fe 0 (5 de agosto)
  • Octavos de final: Alianza FC 1 vs Santa Fe 1 (28 de agosto)

Los resultados de Alianza FC en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Alianza FC 4 vs Águilas Doradas Rionegro 0 (4 de junio)
  • Fase 1A: Orsomarso 2 vs Alianza FC 2 (8 de junio)
  • Fase 1A: Alianza FC 3 vs Envigado 3 (11 de junio)
  • Fase 1A: Barranquilla FC 0 vs Alianza FC 1 (15 de junio)
  • Octavos de final: Alianza FC 1 vs Santa Fe 1 (28 de agosto)

Horario Santa Fe y Alianza FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

