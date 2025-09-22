Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

São Paulo vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

En la previa de São Paulo vs Liga de Quito, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 25 de septiembre desde las 17:00 horas en el estadio el Morumbí.

22 de septiembre de 2025, 11:42 a. m.