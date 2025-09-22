Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores
São Paulo vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
En la previa de São Paulo vs Liga de Quito, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 25 de septiembre desde las 17:00 horas en el estadio el Morumbí.
Con un triunfo a cuestas (2 a 0 ganó en la ida), LDU Quito buscará definir la serie ante São Paulo este jueves 25 de septiembre. El partido por la llave 1 de la Copa Libertadores comenzará a las 17:00 horas y será en el estadio el Morumbí.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Liga de Quito se quedó con la victoria por 2 a 0.
Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo)
- Octavos de Final: At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto)
- Octavos de Final: São Paulo 1 vs At. Nacional 1 (4-3 en penales a favor de São Paulo) (19 de agosto)
- Cuartos de Final: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)
Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)
- Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)
- Octavos de Final: Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto)
- Cuartos de Final: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)
Horario São Paulo y Liga de Quito, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas