Fútbol - Colombia - Segunda División

Se juega la final de vuelta entre Cúcuta y Real Cundinamarca

Palpitamos la previa del choque entre Cúcuta y Real Cundinamarca. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory

29 de noviembre de 2025, 2:18 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

R. Cundinamarca llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a levantar la copa, mientras que los Rojinegros no querrá perder su oportunidad cuando este martes 2 de diciembre se enfrenten en el estadio General Santander. El partido por la final de la Primera B comenzará a las 15:45 horas.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de noviembre, en Final del torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue Real Cundinamarca quien ganó 1 a 0.

R. Cundinamarca llega a este partido decisivo luego de vencer por 1-0 en la ida. los Rojinegros están obligados a ganar por una diferencia que les permita asegurar el título.

Los resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

  • Temporada Regular: Cúcuta 2 vs Patriotas FC 0 (13 de julio)
  • Temporada Regular: Inter de Palmira 0 vs Cúcuta 2 (21 de julio)
  • Temporada Regular: Cúcuta 2 vs Quindío 2 (13 de agosto)
  • Temporada Regular: Cúcuta 0 vs Huila 0 (2 de agosto)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 1 vs Cúcuta 1 (9 de agosto)
  • Temporada Regular: Cúcuta 1 vs Boca Juniors 0 (17 de agosto)
  • Temporada Regular: Bogotá FC 2 vs Cúcuta 1 (26 de agosto)
  • Temporada Regular: Tigres 0 vs Cúcuta 0 (1 de septiembre)
  • Temporada Regular: Cúcuta 2 vs Real Santander 1 (7 de septiembre)
  • Temporada Regular: Barranquilla FC 1 vs Cúcuta 2 (15 de septiembre)
  • Temporada Regular: Cúcuta 1 vs Jaguares 2 (21 de septiembre)
  • Temporada Regular: Atlético FC 0 vs Cúcuta 0 (29 de septiembre)
  • Temporada Regular: Cúcuta 4 vs Leones FC 0 (5 de octubre)
  • Temporada Regular: Real Santander 0 vs Cúcuta 2 (10 de octubre)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 1 vs Cúcuta 1 (19 de octubre)
  • Temporada Regular: Cúcuta 1 vs Orsomarso 0 (25 de octubre)
  • Cuadrangulares: Inter de Palmira 0 vs Cúcuta 1 (31 de octubre)
  • Cuadrangulares: Cúcuta 2 vs Huila 1 (6 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Cúcuta 2 vs Jaguares 2 (11 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Jaguares 1 vs Cúcuta 2 (15 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Huila 2 vs Cúcuta 0 (19 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Cúcuta 4 vs Inter de Palmira 0 (23 de noviembre)
  • Final: Real Cundinamarca 1 vs Cúcuta 0 (27 de noviembre)

Los resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 0 vs Jaguares 1 (15 de julio)
  • Temporada Regular: Patriotas FC 2 vs Real Cundinamarca 1 (21 de julio)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 2 vs Real Santander 0 (26 de julio)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 0 vs Real Cundinamarca 0 (4 de agosto)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 1 vs Cúcuta 1 (9 de agosto)
  • Temporada Regular: Atlético FC 2 vs Real Cundinamarca 3 (19 de agosto)
  • Temporada Regular: Boca Juniors 0 vs Real Cundinamarca 1 (22 de agosto)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 3 vs Leones FC 0 (30 de agosto)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 0 vs Patriotas FC 1 (8 de septiembre)
  • Temporada Regular: Tigres 0 vs Real Cundinamarca 2 (13 de septiembre)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 3 vs Quindío 1 (19 de septiembre)
  • Temporada Regular: Barranquilla FC 1 vs Real Cundinamarca 1 (30 de septiembre)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 1 vs Orsomarso 1 (7 de octubre)
  • Temporada Regular: Bogotá FC 0 vs Real Cundinamarca 3 (12 de octubre)
  • Temporada Regular: Huila 2 vs Real Cundinamarca 0 (21 de octubre)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 2 vs Inter de Palmira 0 (26 de octubre)
  • Cuadrangulares: Real Cundinamarca 1 vs Patriotas FC 0 (1 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Boca Juniors 0 vs Real Cundinamarca 1 (6 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Real Cartagena 0 vs Real Cundinamarca 0 (12 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Real Cundinamarca 1 vs Real Cartagena 2 (16 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Real Cundinamarca 1 vs Boca Juniors 0 (20 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Patriotas FC 0 vs Real Cundinamarca 3 (23 de noviembre)
  • Final: Real Cundinamarca 1 vs Cúcuta 0 (27 de noviembre)

Horario Cúcuta y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:45 horas
  • Colombia y Perú: 15:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas
  • Venezuela: 16:45 horas

Noticias Destacadas

