Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Táchira vs The Strongest: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Táchira y The Strongest se enfrentan en el estadio el Templo Sagrado. El duelo se jugará el martes 10 de febrero desde las 19:30 horas.

7 de febrero de 2026, 11:49 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

T. Strongest busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio el Templo Sagrado, este martes 10 de febrero, desde las 19:30 horas.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de febrero, en Primera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y The Strongest lo ganó por 2 a 1.

Horario Táchira y The Strongest, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

