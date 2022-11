Carlos Antonio Vélez: a Carlos Queiroz “le hicieron el cajón” para sacarlo de la Selección Colombia

Después de participar en Brasil 2104 y Rusia 2018, la Selección Colombia no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022.

El hecho de que la Selección Colombia no clasificara a la Copa del Mundo que se empezará a disputar este domingo 20 de noviembre en Qatar, abrió grandes heridas en el interior y exterior de la Tricolor. Los hinchas cafeteros viven una sensible ‘tusa’ previo al inicio de la cita orbital que inaugurarán el país árabe y Ecuador.

Cuando iniciaron las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, ya sin José Néstor Pekerman en el banquillo, habían grandes expectativas e ilusiones de lo que sería esta competencia. Clasificar al certamen que reúne las mejores selecciones del planeta era el objetivo número uno.

Carlos Queiroz ya era el entrenador del combinado patrio y había un aroma fresco de renovación, en muchos sentidos. Las eliminatorias se empezaron de la mejor manera posible, un 3 a 0 frente a Venezuela, en el estadio Metropolitano, dejó a los hinchas colombianos ilusionados de cara a lo que se venía.

Sin embargo, poco a poco se empezó a caer la Selección de Carlos Queiroz y lo confuso es que los problemas internos, presuntamente, no iniciaron por el Director Técnico que disputará la Copa del Mundo de Qatar 2022 al frente de Irán.

En la más reciente portada de SEMANA, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez habló sobre el paso de Queiroz por Colombia.

“En Copa América (2019) armó dos alineaciones diferentes, una contra Argentina, con muchos de los reemplazables, y la que jugó contra Paraguay, con varios de la sangre nueva.Colombia, por ejemplo, desde el 2011 no le marcaba un gol a Argentina y se empezó a notar un gran cambio. Definitivamente, tuvo que experimentar con jugadores nuevos”, afirmó Vélez sobre el cambio que se empezó a notar con Queiroz como entrenador.

“Pero llegó la pandemia y Queiroz decidió marcharse a Portugal. Desde allí se conectaba por Zoom con los jugadores, ya que no había otra manera. Sin embargo, varias de nuestras estrellitas se conectaban, pero no prendían la cámara y lo dejaban hablando solo. ¡Un irrespeto total!”, continuó expresando Carlos Antonio.

A partir de este tipo de situaciones se comenzó a presentar un malestar grande en la Selección, y, al parecer, la relación entre Carlos Queiroz, algunos jugadores en especial y los directivos, se empezaba romper.

“Los funcionarios medios de la Federación sacaron al entrenador del hotel y lo mandaron a un apartamento pequeño, quitándole su único entretenimiento, que era nadar una hora todos los días. En cambio, a Pékerman, en su época, le pagaron una suite presidencial en un hotel cinco estrellas. Lo peor es que, si fue tres veces en siete años a dicha suite, ¡pegó en el palo!”, indicó Vélez.

Después de lo anterior llegaron los duelos contundentes ante Uruguay y Ecuador. Ante esto, Carlos Antonio dijo que, “llegó el momento de darle el empujón a Queiroz y se lo dieron. Debo decir que tengo 50 años en este oficio y es fácil sospechar que nueve goles en contra en dos partidos (tres que recibió en Barranquilla ante Uruguay, y el fatídico 6 a 1 en Quito frente a Ecuador) fueron suficientes para salir del técnico”.

Por último, el periodista habló de cómo sacaron a Queiroz de la Tricolor. “Hoy se preguntarán muchos si le hicieron el cajón al técnico portugués. La respuesta es sí. Creo que fueron muchas las personas, empezando porque en la administración de la Federación, hubo quienes empezaron a cambiarle las reglas de juego al director técnico en el camino. No hubo buen entendimiento entre la parte logística y él. Por eso, se sintió afectado y perjudicado. En el caso de los jugadores, algunos fueron casi que advertidos de que esta iba a ser su última etapa y no querían soltar, y todavía no quieren soltar la teta”, dijo.