La increíble profecía que ilusiona a los fanáticos de Cristiano Ronaldo y Portugal de cara al Mundial de Qatar

Ya no falta nada para que las acciones del Mundial de Qatar 2022 inicien. La 32 naciones participantes han arribado con éxito a suelo catarí para ponerse a las órdenes de cara a su debut en lo que respecta la fase de grupos. Selecciones como Brasil, Argentina, Inglaterra, Portugal y Francia son las llamadas a pelear por el trono en una cita orbital que para muchos referentes es la última en su carrera deportiva.

Ahora bien, como ha sido costumbre en las últimas ediciones del evento mundial, portales de datos, e incluso marcas, se han atrevido a vaticinar el próximo campeón del mundo. Por ejemplo, la casa EA Sports, reconocida por los videojuegos de deportes, se atrevió a dar a la Argentina de Messi como campeona después de una simulación.

Sin embargo, la historia también se ha encargado en las últimas horas de informar quien será el próximo rey del mundo. La inédita profecía que se dio a conocer, fue claro y preciso, asegurando que el goleador de la Eurocopa previa al Mundial después se coronó campeón Mundial. Esto se dio en 2010, 2014 y 2018.

Revisando el historial, en el año 2010, el ‘pichichi’ del campeonato europeo fue David Villa, español que posteriormente se coronó campeón con su selección España en el Mundial de Sudáfrica. Cuatro años después Mario Gómez fue el encargado de ser el goleador, y luego ganar la Copa del Mundo con Alemania en Brasil 2014.

Por último, el francés Antoine Griezmann fue la bota de oro de la última Eurocopa, para luego coronarse campeón con Francia en Rusia 2018.

En ese orden de ideas, los millones de fanáticos de Portugal, y por supuesto de Cristiano Ronaldo, se han ilusionado, pues el delantero luso fue el último goleador de la Eurocopa. El luso marcó un total de 5 goles en el certamen.

¿Su último baile?

En sus cientos de logros a nivel deportivo, a Ronaldo le resta ganar un Mundial con su selección Portugal, y Qatar sería la ocasión ideal para lograrlo. Para el delantero, este será su quinto evento futbolístico y posiblemente el último.

Así lo anunció en los últimos días, cuando aseguró que si su país quedaba campeón del mundo, confirmaría su retiro como profesional, dejando una noticia mundial.

Cristiano Ronaldo disputó los Mundiales de 2006, 2010, 2014 y 2018, en donde jugó en 17 partidos y anotó 7 goles. - Foto: Getty Images

“Es difícil de decir ahora mismo, es porque, nosotros, mi estado de ánimo es ahora mismo a la Copa del Mundo. Probablemente, sea mi último Mundial, por supuesto, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo volveré a decir, los aficionados estarán siempre en mi corazón. Y espero que estén a mi lado, incluso si vuelvo, o si no vuelvo, o si me quedo, o lo que sea. Nadie es perfecto. Episodios en la vida que todos tenemos es parte de los seres humanos, es parte de mí para ser un ser humano y padre también. Siempre cometeré errores. Pero no lo sé, es difícil decir ahora mismo qué va a pasar con el Mundial, porque mi atención está puesta en el Mundial, en la selección de Portugal”, aseguró.

“Quiero jugar dos o tres años más. Así que 2 o 3 años como máximo. Quiero terminar a los 40. Creo que los 40 serán una buena edad... pero no lo sé, no conozco el futuro”. No obstante, Cristiano se retirará de Portugal si consigue levantar la Copa del Mundo: “Sí, me retiraré. Al 100 %”.

A pesar de que varios meses atrás había asegurado que seguiría compitiendo, solo ganar el trofeo detendría su ambición de gloria y pondría fin a una laureada y exitosa carrera.

Por lo pronto, Ronaldo, junto a sus compañeros, se enfocan en lo que será el primer duelo del Mundial, el cual será ante Ghana el próximo jueves 24 de noviembre.

Cabe anotar que los lusos comparten grupo con Uruguay y Corea del Sur. En la última edición de la Copa del Mundo, Portugal se quedó afuera en los octavos de final al caer con los charrúas, mismos que comparten la zona.