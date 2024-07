Cuatro equipos lideran la tabla del Torneo Finalización

Un gol de Aldo Leao, le dio el triunfo al equipo capitalino que hace 15 años no le ganaba a los verdes paisas como visitantes.



El Tolima, con el mismo marcador, superó al campeón de la Copa Libertadores, el Once Caldas, que aún no reacciona en el torneo colombiano, siendo de los últimos de la tabla.



Y para rematar el Bucaramanga, también con un marcador de 1 - 0 derrotó al Envigado como visitante.



América, que había jugado en partido adelantado el pasado miércoles, venció al Cali, consolidándose a así los tres punteros.