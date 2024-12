Miren con lupa dónde están invertidos sus ahorros. Si estos le vienen rentando más de un 6% al año, preocúpese. El Índice de acciones del S&P 500 en sus buenos tiempos superó el 8% anual; desde la crisis de 2008 se redujeron en los portafolios reinvertidos por 20 años a apenas 4,5%. Los títulos del tesoro a 10 años, una inversión segura, no rinden ni 3% desde hace una década. Por esto es importante ser cauto y no comer cuentos, como el de Bernie Madoff que prometía rendimientos entre 8% y 10%. Quien esté ganando estas tasas va a perder buena parte de su capital. Ya está ampliamente demostrado que no existen genios que anticipen las turbulencias del mercado y les puedan garantizar retornos estables altos; sí existen muchos mercachifles que saben embaucar al incauto. Miren lo que pasó con los fondos de inversión en islas Caimán. 80% de los activos financieros hoy en día están en manos de entidades no bancarias, cuando en 2010 los bancos controlaban 50% de estos activos: las inversiones en estos paraísos están manejadas por entidades no reguladas y con poco capital. Los agresivos exbanqueros de inversión que generaron la crisis de 2008 han montado todo tipo de vehículos y han crecido su negocio aceleradamente. Los miles de millones de dólares de venezolanos, argentinos, chinos y todo aquel que busca refugio o escondedero para sus fortunas están en manos de estos adictos al riesgo y los bancos centrales vienen dándoles barata municion.