No hay duda de que la hoja de vida y la trayectoria profesional de Jorge Rodrigo Tovar cumple de sobra los requisitos para el cargo de coordinador de víctimas del Ministerio del Interior. Es abogado con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal del Externado y magíster en Dirección Pública de la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, además ha trabajado varios años con las víctimas del conflicto y nadie que lo conozca duda de su compromiso con la paz del país y la reconciliación de los colombianos.

Sin embargo, el Gobierno no debió nombrarlo. Al menos no en ese cargo. Pero esa decisión no fue un accidente. La ministra del Interior, Alicia Arango, seguramente tuvo en cuenta no solo la hoja de vida, sino que pensó que poner en ese puesto al hijo de Jorge 40 mandaba un mensaje de reconciliación. En otras palabras, que además de la idoneidad había una simbología de una nueva Colombia. Pero el nombramiento entrañaba también otro símbolo. Jorge 40 está asociado con los crímenes más atroces que se hayan cometido en el país y así su hijo no tenga nada que ver, evoca ese capítulo ante el colombiano del común. Así las cosas, no era difícil predecir la controversia que estalló inmediatamente. Era inevitable. Y aunque en el país no hay delitos de sangre y es injusto señalar a alguien por lo que haya hecho su padre, no era necesario dar ese papayazo.