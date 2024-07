Su casa en Internet

Cómo establecer su página en Internet.

Los sitios que es posible visitar en el World Wide Web son cada día más numerosos. Aunque es di-fícil decirlo con precisión, hoy por hoy ya debe haber más de un millón de sitios. Las razones por las cuales cada quien quiere establecer una presencia en el Web son distintas: las agencias gubernamentales de los diferentes países que deben hacer pública cierta información, no hallan mejor medio que este, en términos de costos y eficiencia. Este medio tiene un atractivo indudable para el comercio, que encuentra una masa de compradores a nivel global, hoy en día unos 60 millones de usuarios y cuyo número crece aceleradamente, a la que puede acceder directamente sin necesidad de intermediarios ni de costosas instalaciones. Los sitios que promocionan películas, libros y diferentes espectáculos abundan. Pero quizás el fenómeno más distintivo de este nuevo medio y por lo tanto el más interesante de todos, es que muchas personas particulares están construyendo su propia presencia en el Web sin más ánimo que el de comunicarse con el resto de la humanidad.

Esta página es típica de los millares de páginas personales que es posible encontrar en el Web. El pobre diseño se disculpa en el caso de este tipo de páginas.

El Lenguaje del Web

El lenguaje en que se escriben las páginas en el Web se conoce como HTML (Hyper Text Markup Language). Se trata sencillamente de un lenguaje hecho de marcas o etiquetas que se intercalan en el texto y que se interpretan de forma particular. Por ejemplo, si se quiere significar que una frase es un título principal, esta frase se comienza con la etiqueta <H1> y se termina con </H1>. La H significa header, es decir, encabezamiento. Cuando un navegador, tal como Netscape interprete esta frase con sus respectivas etiquetas, la mostrará en las fuentes de punto más grande. Es decir: