Anif advierte efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos: “Es un impacto que puede ser agudo, pero de corto plazo”

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ (J. I. L.): Este año nuestra proyección puntual de crecimiento es de 1,1 %, que finalmente va a ser muy similar a lo que estamos esperando cierre en 2023. Buena parte de la explicación de por qué tenemos una cifra relativamente baja está en el sentido de que los choques que afectaron a la economía colombiana el año pasado todavía van a tener un efecto sustancial e importante, especialmente durante el primer semestre de este. Y me refiero al tema de la inflación, altas tasas de interés, que claramente tienen efecto sobre uno de los grandes motores de la recuperación de la economía colombiana, que es el consumo. Si bien este es un año de transición, de tal suerte que vamos a ir dejando atrás esos choques en la medida que el año vaya avanzando, todavía en buena parte vamos a sentir la presencia de ese choque, y en ese orden de ideas 2024 va a ser un año todavía con unas cifras de crecimiento bajas, que probablemente le va a dar lugar a 2025 a una cifra de crecimiento un poco más alta. Básicamente este año todavía va a ser difícil saber qué parte es el resultado de que todavía tenemos ese choque inflacionario y tasas de interés ejerciendo una presión de la economía y qué tanto es más estructural y qué retos tenemos hacia adelante en materia de crecimiento.

No obstante, repito, hacia adelante, hacia este primer trimestre del año y probablemente durante el primer semestre, pues nuevamente el consumidor va a estar midiendo sus pesitos, monitoreando de manera muy clara los precios, todavía con tasas de interés altas y, por eso, el sentimiento probablemente va a ser más bien de precaución, de austeridad. En esa medida, seguimos hablando de esa afectación, pero despejamos el fantasma de la recesión con esas cifras de finales del año pasado.

SEMANA: Algunos economistas, para mirar el comportamiento de la economía, lo relacionan con letras: una L, una V, una U. Y ahora se estima una W, porque en el primer trimestre del año pasado el crecimiento fue alto, del 3 %, y el primer trimestre de este año vendría con la inercia del crecimiento del año pasado, que sumado al efecto base de comparación podría dar un resultado no tan positivo en estos primeros meses…

Luego, una cifra en una nota más alta cerrando 2023, y ahora comienza el año nuevamente. Una vez poscelebraciones de fin de año, el consumidor sigue viendo que los precios todavía están en aumento. Si bien la inflación va cediendo, eso implica, no obstante, que los precios todavía continúan en ascenso, las tasas de interés todavía están altas y en ese despertar o en ese comienzo del año, pues volvamos a caer.

Y hay otros riesgos asociados, como por ejemplo el aumento de los precios del diésel y demás. En últimas, tenemos un perfil de caída de la inflación. Nosotros estamos pensando que cerramos con 5, 6. No es quizá la velocidad a la que a uno le gustaría.

SEMANA: Tras los resultados de diciembre, algunos plantearon la posibilidad de no descartar que lleguemos este año al rango meta que tiene el Banco de la República de inflación entre 2 y 4 %. ¿Usted lo ve viable?

"Creo que aquí hay unos riesgos que van a mantener la inflación con cierta persistencia y a mí me preocupa es que lleguemos a una inflación mucho más baja, pero por unas razones que son al mismo tiempo indeseables", señala López, de Anif.

Muchos países de la región están en niveles de 4 %, pero incluso están teniendo nuevos brotes inflacionarios. El tema geopolítico es un riesgo también que está presente. Ahora, por el tráfico marítimo en el mar Rojo, volvemos a ver un aumento en los costos marítimos, en los costos de los fletes. Entonces, creo que aquí hay unos riesgos que van a mantener la inflación con cierta persistencia y a mí me preocupa es que lleguemos a una inflación mucho más baja, pero por unas razones que son al mismo tiempo indeseables.

Con esos riesgos tan evidentes, es probable que el Banco de la República no tenga mucho espacio para tener un recorte muy pronunciado de tasas, tanto en enero como en las siguientes reuniones.

¿Y por qué menciono el segundo semestre? Porque ahora tenemos el efecto de salario mínimo, tenemos el fenómeno de El Niño, tenemos la incertidumbre del diésel y, además, no sabemos cómo va a ser la senda supuesta de recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

Entonces, uno pensaría que en el primer semestre los recortes van a ser graduales, 25 o 50 puntos, no habrá al final, en el primer semestre, un descenso tan importante, pero sí lo vamos a tener en el segundo semestre. Y no descartaría que al final tengamos un descenso de cinco puntos porcentuales y pasemos de un 13 a 8 % durante todo este año como resultado de este choque inflacionario que va cediendo gradualmente.

J. I. L.: Nuestros modelos sugieren que este año vamos a tener un aumento del desempleo, desafortunadamente. No es un aumento enorme, es un aumento moderado, pero a uno le gustaría es que continuamente la tasa de desempleo estuviera cayendo. En buena parte, la dinámica del mercado laboral va a ir reflejando ya una acumulación de meses en que la actividad del sector privado ha estado relativamente estancada.

Y los grandes movimientos son movimientos del dólar norteamericano contra muchas otras monedas que entre otras nosotros no podemos tener una injerencia enorme. Somos más bien observadores y no responden a factores idiosincráticos. Ahora bien, habiendo dicho esto, la moneda colombiana sí tuvo un divorcio de las otras monedas latinoamericanas y otras monedas de países similares.

J. I. L.: Esta propuesta que está trayendo a la esfera pública el ministro Ricardo Bonilla creo que es acertada en el sentido que ese es un norte, esa es una dirección con la que el país debería estar de acuerdo. Y me parece que es muy importante que el ministro la acerque, que el ministro la haga presente en la discusión, porque podríamos llegar a un consenso. Esta semana en el Gran Foro Colombia hablábamos de ese acuerdo nacional y que a veces habla de acuerdo nacional para cosas que realmente no son tan de alto calado, pero uno sí podría empezar a generar unos puntos de encuentro independientemente del aspecto político en el que converjamos a la idea de que sí, efectivamente, la carga tributaria formal en Colombia está en un rango alto.

Y es deseable ir haciendo el país más competitivo en materia tributaria reduciendo, por ejemplo, las tasas de renta corporativa. ¿Cuál es el problema? El problema es que este año se ve muy difícil tener ese tipo de discusión. Es decir, el momento quizás ahora es particularmente retador porque este año sabemos que las cuentas fiscales son bien difíciles, son bien apretadas. El Gobierno no va a contar con los recursos que iniciaron.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha manifestado el interés del Gobierno de promover una nueva reforma tributaria que quite carga a las empresas y las compense con más impuestos a las personas naturales que más recursos tienen.

Así, en la medida que no es el momento, pues yo celebro que el ministro esté hablando de estos temas, pero creo que no hay ambiente ni político ni económico para realmente hacer esa reforma que está proponiendo el ministro. Es decir, me parece que es una discusión para tener en otro momento.