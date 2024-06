Reforma pensional del Gobierno Petro, ¿en riesgo su viabilidad fiscal? Estas son las cuentas

Sin embargo, hay hechos que no están en las cuentas y a él le generan más preocupación. “En el último debate en el Senado, cuando faltaba un voto para la aprobación, se introdujo un artículo, yo lo llamo una moneda de cambio para poder aprobar la norma, que contempla un trato diferencial para campesinos, afros, indígenas, entre otras poblaciones. Esto implicaría un régimen pensional para el 42% de la población del país. Este trato diferencial se relaciona con edades de pensión, entre otros temas. Esto no tiene estudios, no tiene valoración de costos, no hizo evaluación de impacto fiscal. Claramente, tendría un costo significativo, pero tiene ese veneno heredado del Senado a última hora”, explica Restrepo.