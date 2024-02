Cámara de la Infraestructura advierte que ya está a la vista la parálisis de obras en vías nacionales, por el lío con el Presupuesto 2024

Efecto en el empleo

Advierten sobre parálisis en infraestructura de transporte y pérdida de la confianza inversionista; pero el gremio de concesionarias señaló que los efectos ya se estarían sintiendo. “La no expedición del Decreto de liquidación ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vı́as (Invías), como el mantenimiento rutinario de todas las vı́as nacionales no concesionadas , lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos”, argumentó la CCI.

Y no es todo. “También fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de 267 mil millones de pesos, porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas. El Invı́as no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones”, agregaron.