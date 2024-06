Camilo Sánchez, presidente de Andesco, lanza contundente mensaje por riesgo de apagón: “Se logró evitar, pero en 2026 no se sabe”

Hubo aumentos en las tarifas, si, pero fue una coyuntura. Teníamos el Fenómeno del Niño, la guerra de Ucrania y todo lo demás, pero eso ya va a pasar y en ese momento vamos a lograr estabilizar el tema de energía y gas, que han sido los que han estado con costos por encima de la inflación. Eso va a volver a su curso normal y ahí lo que nosotros vamos a hacer es actualizar una ley, la 142, donde vemos una gran oportunidad y no una espada de Damocles como la quieren mostrar algunos.

Los empresarios estamos haciendo inversiones, no desde ahora. Pero en esta coyuntura tenemos las herramientas para ayudar a reactivar la economía.

‘Lo advertimos’

El asunto es clave para la reactivación de la economía. En la pandemia las empresas hicieron un esfuerzo muy grande con parte de sus utilidades, para financiar y ayudar a muchos que no tenían como pagar y durante toda la crisis no se desconectó a nadie.

En la actualidad estamos en busca de alternativas para bajar realmente las tarifas. Para ello, les estamos haciendo una petición al Gobierno y es con la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas). Se requiere nombrar en propiedad a los comisionados, pues, no es con una ley que se bajan las tarifas, es a través de indexadores y de las políticas que se tienen que desarrollar para que haya resultados. Se requiere una suma de muchas cosas.

El grave riesgo de abastecimiento es a futuro

C. S. Es claro que pasó ya el momento más crítico que fue el del Fenómeno del Niño. Ahora viene el de la Niña. Desde el gremio hicimos un llamado para anticiparnos a la problemática de las inundaciones. Si bien no ha empezado de lleno el evento climático ya estamos viendo los dolores de cabeza sobre regiones como la Mojana y otros sectores.

Hacia el futuro sí, el problema es grave, porque no ha entrado la energía eólica y solar que tanto ha mencionado el gobierno. Lo que ha entrado en esas energías renovables es una muy pequeña cantidad. Aún estamos lejos de la meta que teníamos. Por eso es fundamental que el proceso de La Colectora (proyecto de energías renovables en La Guajira) fluya.

Está creciendo la demanda por encima de la oferta, eso no se puede desconocer a la hora de planear en materia energética, para no tener dolores de cabeza.

El apagón ahora se logró evitar, pero en 2026, todavía no se sabe.

‘El Niño estaba anunciado y no nos preparamos’

C.S. Así fue. Los llamados se hicieron con suficiente tiempo y hoy lo estamos haciendo de la misma manera para la niña y estamos diciendo que se necesita volver realidad todos los proyectos que tenemos sobre el papel, de energía eólica y solar. Hoy es una minoría lo que ha entrado. Necesitamos que entre, porque es muy importante para la reactivación económica que se aumente la demanda en el consumo de energía como lo estamos viendo, pero está creciendo por encima de la oferta. Si eso no lo hacemos bien va a haber dos repercusiones: escasez de energía y encarecimiento de la misma.

El gobierno debe entender que por omisión también hay problemas. No solo poner de relieve la parte ambiental, sino buscar soluciones para que podamos tener esa energía.

No vamos a tener inversiones muy grandes en la parte de generación hidráulica, porque el gran proyecto es Ituango, que si no hubiera entrado y si no se hubieran encendido las térmicas que tanto le fastidian al gobierno, hubiéramos tenido el apagón. Fuimos salvados por las térmicas.