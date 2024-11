Aunque acertada, la decisión de iniciar una cuarentena total durante 19 días en el país para prevenir la propagación del coronavirus sin duda dejará un golpe aún mayor para la economía nacional.

Y es que, aunque no hay detalles sobre cómo funcionará la medida y quiénes tendrán restricciones, se espera que el país quede paralizado por esos días lo que significará que más empresas pararán sus operaciones, el desempleo podría desbordarse y habrá un centenar de colombianos que no contarán con los recursos para sobrellevar ese tiempo en sus casas. Sin contar los efectos negativos para sectores como el turismo que no tendrá la Semana Santa para recuperarse.

Pero pese a que el dolor económico será contundente y con remedios a largo plazo, el llamado del sector económico en general es a cuidar la salud de los ciudadanos del país y trabajar mancomunadamente para buscar soluciones que permitan dar un panorama más alentador para el país una vez se termine la emergencia.